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Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
08:58 29.11.2018 |
Пентагон сообщил о том, что компания Microsoft выиграла контракт на $479,2 млн. Как сообщается на сайте военного ведомства, за эти деньги технологический гигант должен будет создать прототипы "устройств дополненной реальности" - виртуальных тренажеров, на которых солдаты США будут обучаться и отрабатывать боевые миссии.
"Технология дополненной реальности предоставит войскам все больше и больше возможностей для принятия решений", - цитирует Reuters комментарий представителя Microsoft.
Как ранее сообщало агентство Bloomberg, в аукционе по этому контракту участвовали практически все ключевые технологические компании, включая одного из лидеров сферы виртуальной реальности - Magic Leap.
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