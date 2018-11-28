Xiaomi и IKEA стали партнерами в области искусственного интеллекта и интернета вещей

Сегодня на конференции для разработчиков в Пекине компания Xiaomi сообщила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией IKEA.

По словам Xiaomi, это означает, что весь спектр интеллектуальных осветительных приборов IKEA будет подключен к платформе Xiaomi IoT. Отметим, что для IKEA это первый опты сотрудничества с китайскими технологическими компаниями. Обе стороны считают, что международное сотрудничество между Xiaomi и IKEA увеличит популярность умных домов по всему миру. Ожидается, что уже в декабре умными домами IKEA можно будет управлять с помощью Mijia APP или Xiao AI.

Глава Xiaomi Group отметил, что объединение искусственного интеллекта и интернета вещей (AI+IoT) является основной стратегией компании. По его мнению, технология AI+IoT уже в будущем - в течение трех-пяти лет - будет внедрена повсеместно, открывая новые интересные возможности взаимодействия.

Компания Xiaomi Group начала развертывание IoT в 2014 году. Сейчас экосистема включает почти 2000 моделей устройств, а число подключений превышает 132 миллиона. Количество активных устройств, активируемых Xiao AI, составляет около 100 миллионов единиц. Общее количество «пробуждений» превышает 8 миллиардов, число активных пользователей в месяц - 34 миллиона.