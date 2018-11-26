Показана рекордная скорость в сети 5G на открытом пространстве

Mitsubishi Electric Corporation и NTT DoCoMo объявили об установлении нового рекорда скорости передачи данных в мобильной сети пятого поколения (5G) на открытом пространстве.

Испытания проводились в городе Камакуре в префектуре Канагава (Япония). Тестирование осуществлялось в диапазоне 28 ГГц с использованием полосы в 500 МГц.

В ходе эксперимента специалисты задействовали специальную систему антенн, смонтированную на автомобиле. Антенны базовой станции были установлены на стене здания.

Сообщается, что скорость передачи данных достигла 27 Гбит/с на один терминал при расстоянии между передающими и принимающими антеннами в 10 метров. При увеличении расстояния до 100 метров скорость снизилась незначительно - до 25 Гбит/с.

Разумеется, первые коммерческие сети 5G не смогут обеспечить столь высокую пропускную способность. Однако проведённые испытания дают представление о потенциале систем связи пятого поколения.

Сети 5G обеспечат подключённые автомобили и самоуправляемый транспорт сверхбыстрыми каналами связи. Коммерческое внедрение таких систем приведёт к появлению принципиально новых интерактивных сервисов на основе виртуальной и дополненной реальности. Кроме того, ожидается стремительное развитие «умных» производств, телемедицинских услуг, видеоплатформ ультравысокого разрешения и пр.