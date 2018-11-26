80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года

В ближайшие три года почти 80% аэропортов и 70% авиакомпаний начнут тестирование системы распознавания лиц пассажиров и биометрического контроля.

Об этом сообщает Wired.

Технологии позволят избавиться от очередей на паспортный контроль и сократят время предполетного досмотра, говорится в исследовании аналитической компании SITA.

Переход на биометрические системы контроля не потребует от аэропортов и авиакомпаний больших затрат - поэтому их интеграция будет быстрой. Компаниям достаточно будет внедрить систему распознавания лиц в камеры видеонаблюдения.

Технологии позволяют отказаться от паспортов при посадке - регистрацию пассажир сможет пройти онлайн, а в аэропорту ему нужно будет лишь сдать багаж, пройти через сканер предполетного досмотра и подтвердить личность, посмотрев в камеру при посадке.

Напомним, китайская компания Watrix разработала систему, которая способна распознавать людей на достаточно большом расстоянии (до 50 метров) на основании того, как они идут.