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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года

 

В ближайшие три года почти 80% аэропортов и 70% авиакомпаний начнут тестирование системы распознавания лиц пассажиров и биометрического контроля.

Об этом сообщает Wired.

Технологии позволят избавиться от очередей на паспортный контроль и сократят время предполетного досмотра, говорится в исследовании аналитической компании SITA.

Переход на биометрические системы контроля не потребует от аэропортов и авиакомпаний больших затрат - поэтому их интеграция будет быстрой. Компаниям достаточно будет внедрить систему распознавания лиц в камеры видеонаблюдения.

Технологии позволяют отказаться от паспортов при посадке - регистрацию пассажир сможет пройти онлайн, а в аэропорту ему нужно будет лишь сдать багаж, пройти через сканер предполетного досмотра и подтвердить личность, посмотрев в камеру при посадке.

Напомним, китайская компания Watrix разработала систему, которая способна распознавать людей на достаточно большом расстоянии (до 50 метров) на основании того, как они идут.
По материалам: Экономическая правда
 

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