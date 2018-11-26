Финансовые новости
- |
- 26.11.18
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года
15:07 26.11.2018 |
В ближайшие три года почти 80% аэропортов и 70% авиакомпаний начнут тестирование системы распознавания лиц пассажиров и биометрического контроля.
Об этом сообщает Wired.
Технологии позволят избавиться от очередей на паспортный контроль и сократят время предполетного досмотра, говорится в исследовании аналитической компании SITA.
Переход на биометрические системы контроля не потребует от аэропортов и авиакомпаний больших затрат - поэтому их интеграция будет быстрой. Компаниям достаточно будет внедрить систему распознавания лиц в камеры видеонаблюдения.
Технологии позволяют отказаться от паспортов при посадке - регистрацию пассажир сможет пройти онлайн, а в аэропорту ему нужно будет лишь сдать багаж, пройти через сканер предполетного досмотра и подтвердить личность, посмотрев в камеру при посадке.
Напомним, китайская компания Watrix разработала систему, которая способна распознавать людей на достаточно большом расстоянии (до 50 метров) на основании того, как они идут.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко предлагает Раде одобрить введение военного положения на 30 дней для обеспечения проведения кампании по выборам Президента-2019
|Агрессия на Азове: что Украина будет доказывать в международных судах
|Павел Климкин: Мы считаем, что это война
|Порошенко подписал указ о военном положении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Показана рекордная скорость в сети 5G на открытом пространстве
|80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года
|Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook
|Nissan может пересмотреть альянс с Renault из-за неравноправных отношений
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками
|Изобретен генератор для кораблей, который преобразует выхлопы в электричество
Это интересно
|США настраивают союзников против Huawei
|Google запатентовала VR-обувь на колёсах
|Немецкая Varta планирует выпускать батареи для электромобилей
|«Богдан» разработал и изготовил первый украинский электрогрузовик
|Уязвимость в немецкой системе e-паспортов позволяла выдавать себя за другого
|Сатанисты в США достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн
|В Китае начат выпуск аккумуляторов с твердым электролитом