Google запатентовала VR-обувь на колёсах

Виртуальная реальность должна была стать новым популярным форматом развлечений, но даже несмотря на вливание миллиардов долларов компаниями вроде Oculus или Valve, многих потребителей так и не удалось заинтересовать. Частично проблема заключается в том, что VR всё ещё привязывает человека к компьютеру или, по крайней мере, к ограниченному пространству, которое не даёт почувствовать настоящее погружение в виртуальный мир. Некоторые предлагали построить сложные беговые дорожки, которые позволяли бы игрокам ходить, никуда не перемещаясь. Google же запатентовала нечто другое: моторизованную VR-обувь.

Для большинства текущих реализаций VR требуется кабель питания и видеосигнал от компьютера к гарнитуре. Есть и мобильные шлемы, но даже если в них добавить поддержку ходьбы, перемещаться по реальному миру, по сути, с закрытыми глазами было бы слишком опасно. Поэтому нужно передать игроку ощущение ходьбы в виртуальном мире так, чтобы в реальном он оставался на месте.

Нельзя сказать, что VR-обувь от Google - простое и элегантное решение проблемы, но если подобное устройство заработает, оно действительно могло бы обеспечить дополнительное погружение в игру. Описанная в патенте обувь будет тщательно отслеживать движения, совершаемые человеком во время ходьбы и с каждым шагом заставлять колёса работать так, чтобы владелец оставался на месте.

Также устройства будут отслеживать местоположение человека в комнате, чтобы тот не выходил за пределы установленных границ. Если игроку удастся войти в нежелательную область, обувь вернёт его в центр. Патент Google описывает несколько различных дизайнов подобной техники, включая круглые колеса, гусеничные протекторы и всенаправленные колеса, которые чаще всего встречаются на промышленном оборудовании.

Непонятно, впрочем, действительно ли подобная обувь создаст ощущение ходьбы и не станет ли она новой проблемой? Движения должны быть незаметными, потому что даже небольшое смещение, не соответствующее тому, что пользователь видит в VR, вполне способно вызвать у многих морскую болезнь. Стоит также помнить, что речь идёт лишь о патенте: нет никакой гарантии, что Google даже попытается создать нечто подобное. Не похоже, чтобы поисковый гигант уделял большое внимание развитию VR: его платформа Daydream развивается слабо. Но, быть может технологичные VR-кроссовки возродят интерес к виртуальной реальности в самой Google?