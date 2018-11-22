Финансовые новости
- |
- 22.11.18
- |
- 16:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Google запатентовала VR-обувь на колёсах
15:48 22.11.2018 |
Виртуальная реальность должна была стать новым популярным форматом развлечений, но даже несмотря на вливание миллиардов долларов компаниями вроде Oculus или Valve, многих потребителей так и не удалось заинтересовать. Частично проблема заключается в том, что VR всё ещё привязывает человека к компьютеру или, по крайней мере, к ограниченному пространству, которое не даёт почувствовать настоящее погружение в виртуальный мир. Некоторые предлагали построить сложные беговые дорожки, которые позволяли бы игрокам ходить, никуда не перемещаясь. Google же запатентовала нечто другое: моторизованную VR-обувь.
Для большинства текущих реализаций VR требуется кабель питания и видеосигнал от компьютера к гарнитуре. Есть и мобильные шлемы, но даже если в них добавить поддержку ходьбы, перемещаться по реальному миру, по сути, с закрытыми глазами было бы слишком опасно. Поэтому нужно передать игроку ощущение ходьбы в виртуальном мире так, чтобы в реальном он оставался на месте.
Нельзя сказать, что VR-обувь от Google - простое и элегантное решение проблемы, но если подобное устройство заработает, оно действительно могло бы обеспечить дополнительное погружение в игру. Описанная в патенте обувь будет тщательно отслеживать движения, совершаемые человеком во время ходьбы и с каждым шагом заставлять колёса работать так, чтобы владелец оставался на месте.
Также устройства будут отслеживать местоположение человека в комнате, чтобы тот не выходил за пределы установленных границ. Если игроку удастся войти в нежелательную область, обувь вернёт его в центр. Патент Google описывает несколько различных дизайнов подобной техники, включая круглые колеса, гусеничные протекторы и всенаправленные колеса, которые чаще всего встречаются на промышленном оборудовании.
Непонятно, впрочем, действительно ли подобная обувь создаст ощущение ходьбы и не станет ли она новой проблемой? Движения должны быть незаметными, потому что даже небольшое смещение, не соответствующее тому, что пользователь видит в VR, вполне способно вызвать у многих морскую болезнь. Стоит также помнить, что речь идёт лишь о патенте: нет никакой гарантии, что Google даже попытается создать нечто подобное. Не похоже, чтобы поисковый гигант уделял большое внимание развитию VR: его платформа Daydream развивается слабо. Но, быть может технологичные VR-кроссовки возродят интерес к виртуальной реальности в самой Google?
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ
|Рада ввела институт уголовных проступков
|Торги на межбанке 21 ноября завершились незначительным удешевлением доллара
|Политический баланс: Что означает назначение министрами Маркаровой и Фриз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google запатентовала VR-обувь на колёсах
|Немецкая Varta планирует выпускать батареи для электромобилей
|«Богдан» разработал и изготовил первый украинский электрогрузовик
|Уязвимость в немецкой системе e-паспортов позволяла выдавать себя за другого
|Сатанисты в США достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн
|В Китае начат выпуск аккумуляторов с твердым электролитом
Это интересно
|Ford представил вседорожный универсал Focus
|Крупная американская компания поглотила украинский медиастартап
|Карлос Гон планировал слияние Nissan и Renault перед арестом
|На автосалоне в Гуанчжоу Chevrolet представил концепт-кар FNR-CarryAll
|SpaceX оставила попытки сделать вторую ступень ракеты Falcon 9 возвращаемой
|Bloomberg Billionaires Index: 10 самых богатых людей мира
|IBM изучает медный магнетизм: первый шаг к памяти атомарного уровня