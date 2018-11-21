В Китае начат выпуск аккумуляторов с твердым электролитом

В Китае заработала первая линия по производству аккумуляторных батарей с твердым электролитом.

Твердотельные аккумуляторы - новое слово в хранении электроэнергии. Они существенно превосходят сегодняшние литий-ионные аккумуляторы с жидким или гелеобразным электролитом по удельной емкости. Аккумуляторы, выпуск которых освоила компания Qing Tao Energy Development, характеризуются показателем 400 Вт∙ч/кг. Для сравнения: новейшие аккумуляторы, изготовленные по привычной технологии, могут похвастать значениями 250-300 Вт∙ч/кг. Другое важное достоинство новых аккумуляторов - устойчивость к возгоранию и взрывобезопасность. Их даже можно производить в гибких упаковках.

Компания Qing Tao Energy Development инвестировала в проект с участием университета Цинхуа около 144 млн долларов. Ее первая производственная линия способна за год произвести батареи суммарной емкостью 0,1 ГВт∙ч. Первое время они будут использоваться в специальном оборудовании и цифровой технике верхнего сегмента. К 2020 году в компании рассчитывают довести объем выпуска до 0,7 ГВт∙ч и наладить выпуск аккумуляторов для электромобилей. Интерес к продукции китайской компании уже проявили многие крупные автопроизводители. В числе тех, кто стремится к использованию твердотельных аккумуляторов, названы Volkswagen, Toyota и Dyson.