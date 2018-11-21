Honor 10 Lite: смартфон с экраном Full HD+, чипом Kirin 710 и Android 9.0

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, как и ожидалось, представил сегодня новый смартфон - модель среднего уровня под названием Honor 10 Lite (Honor 10 Youth Edition).

Анонсированный аппарат будет предлагаться в четырёх цветовых версиях: это чёрное и белое исполнения, а также градиентные синий и красный варианты.





Экран имеет размер 6,21 дюйма по диагонали. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. В верхней части дисплея предусмотрен небольшой каплевидный вырез - в нём установлена 24-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

Кремниевое «сердце» смартфона - фирменный процессор Kirin 710. Эта «система на чипе» объединяет восемь вычислительных ядер (квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц) и графический ускоритель ARM Mali-G51 MP4.

Покупатели смогут выбирать между версиями с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 64 и 128 Гбайт. Дополнительно можно будет установить карту microSD.

В тыльной части расположены дактилоскопический сканер и двойная камера на основе датчиков с 13 млн и 2 млн пикселей. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, приёмник GPS и аккумулятор ёмкостью 3400 мА·ч. Применена операционная система Android 9.0 Pie с надстройкой EMUI 9.0.

В продажу новинка поступит по цене от 200 долларов США.



