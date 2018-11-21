Финансовые новости
- |
- 21.11.18
- |
- 16:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Крупная американская компания поглотила украинский медиастартап
13:43 21.11.2018 |
Мировой лидер в области решений для медиабизнеса Piano приобрел украинский стартап Newzmate.
Об этом сообщается в пресс-релизе Newzmate.
"За последние полтора года мы обсуждали возможность продажи с тремя компаниями: двумя в США, одной в Сингапуре. Мы выбрали Piano в первую очередь потому, что совпали с ними в понимании рынка, видении продукта, ценностях и процессах", - рассказал CEO и соучредитель Newzmate Алексей Чапко.
Сумма сделки не разглашается. Офис Newzmate в Киеве станет представительством Piano в Украине.
Сотрудники Newzmate остаются работать в составе украинского офиса Piano. Команда стартапа на момент совершения сделки в сентябре текущего года состояла из 9 сотрудников, сегодня их 12, и в ближайшее время будет существенно расширен, в первую очередь за счет технических специалистов.
Сервис автоматизации контент-маркетинга в медиабизнесе, разработанный Newzmate, станет одним из флагманских решений продуктовой линейки Piano и будет называться Piano ESP.
На момент совершения сделки сервис Newzmate использовали более 60 онлайн СМИ в 10 странах Америки, Европы, Азии и Африки с суммарной аудиторией в 300 млн читателей. В 2018 году компания втрое увеличила доход по сравнению с прошлым годом.
Среди клиентов Piano - NBC Universal, Business Insider, Bloomberg, AOL, Gatehouse, Hearst, Bonnier, Digiday, The Postmedia Network, Condé Nast, Grupo Abril и более 1300 других СМИ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Старые и новые правые. Как Тягнибок сделал из Билецкого раскольника
|Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян
|Активная торговля на межбанке завершилась 20 ноября мизерным ростом курса доллара
|Голубые мечты Путина. Что означает запуск «Турецкого потока»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ford представил вседорожный универсал Focus
|Крупная американская компания поглотила украинский медиастартап
|Карлос Гон планировал слияние Nissan и Renault перед арестом
|На автосалоне в Гуанчжоу Chevrolet представил концепт-кар FNR-CarryAll
|SpaceX оставила попытки сделать вторую ступень ракеты Falcon 9 возвращаемой
|Bloomberg Billionaires Index: 10 самых богатых людей мира
Это интересно
|Глава Nissan Motor Карлос Гон арестован в Японии за финансовых махинаций
|Специалисты взломали iPhone X с помощью уязвимости в Safari
|Новый iPad Pro ужасающе легко переломить пополам
|Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях
|Приняты новые определения килограмма, ампера, кельвина и моля
|Топ-5 проблем виртуальной реальности
|Мобильные VPN-приложения представляют угрозу приватности