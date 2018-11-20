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SpaceX оставила попытки сделать вторую ступень ракеты Falcon 9 возвращаемой
13:45 20.11.2018 |
Как сообщил Илон Маск, компания SpaceX отказалась от планов сделать и вторую ступень ракеты Falcon 9 возвращаемой. Напомним, согласно ранним планам SpaceX намеревалась сделать многоразовыми как можно большее количество компонентов ракеты.
Однако сейчас у компании есть BFR, на которой SpaceX и намерена сконцентрировать все усилия. Позволит ли это ракете стать в строй раньше, чем планировали изначально, пока неясно.
Также Маск выразил восхищение новым дизайном BFR, однако, к сожалению, подробностей не раскрыл, так что неясно, что же изменилось в ракете относительно изначальных концептов. Впрочем, готовой ракеты у SpaceX всё равно нет, так что эти изменения исключительно на бумаге.
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