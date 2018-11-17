Новый iPad Pro ужасающе легко переломить пополам

Блогер JerryRigEverything решил отвлечься от смартфонов и проверить на прочность новенький планшет iPad Pro.

Вопросов к тесту защитного стекла и бесполезному тесту на нагрев экрана нет - тут всё, как и у всех. А вот тест на изгиб планшет не просто не прошёл, он его откровенно провалил.

На видео хорошо видно, что блогер приложил не самое большое усилие, но даже этого оказалось достаточным, чтобы планшет попросту переломился пополам.





Да, планшет очень тонкий, но стоило ли ради этого жертвовать прочностью? Учитывая, что это планшет, для большинства людей, которые пользуются подобными устройствами исключительно дома, это не проблема (хотя на планшет можно элементарно сесть, не заметив). Но для тех, кто постоянно таскает планшет с собой, результаты этого теста всегда нужно держать в уме.