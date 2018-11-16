Приняты новые определения килограмма, ампера, кельвина и моля

Сегодня в Версале участники генеральной конференции по мерам и весам проголосовали за изменение определения килограмма, а также трех других единиц измерения - ампера, кельвина и моля.

Считается, что это самое важное решение в этой области с 1960 года, когда была принята Международная система единиц.

По словам ученых, новые определения будут основываться на «фундаментальных константах природы», а не на параметрах рукотворных эталонов. Фактически, изменения позволят исключить из СИ последний такой эталон - образец килограмма. Килограмм теперь будет определяться постоянной Планка. Ампер, кельвин и моль будут привязаны к элементарному электрическому заряду, постоянной Больцмана и постоянной Авогадро соответственно.

Новые определения будут введены в действие 20 мая 2019 года. Конечно, изменения не будут заметны в повседневной жизни, но помогут ученым повысить точность измерений.