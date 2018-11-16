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Приняты новые определения килограмма, ампера, кельвина и моля
21:48 16.11.2018 |
Сегодня в Версале участники генеральной конференции по мерам и весам проголосовали за изменение определения килограмма, а также трех других единиц измерения - ампера, кельвина и моля.
Считается, что это самое важное решение в этой области с 1960 года, когда была принята Международная система единиц.
По словам ученых, новые определения будут основываться на «фундаментальных константах природы», а не на параметрах рукотворных эталонов. Фактически, изменения позволят исключить из СИ последний такой эталон - образец килограмма. Килограмм теперь будет определяться постоянной Планка. Ампер, кельвин и моль будут привязаны к элементарному электрическому заряду, постоянной Больцмана и постоянной Авогадро соответственно.
Новые определения будут введены в действие 20 мая 2019 года. Конечно, изменения не будут заметны в повседневной жизни, но помогут ученым повысить точность измерений.
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