Топ-5 проблем виртуальной реальности

Индустрия виртуальной реальности(VR) сулит новый, давно желаемый, футуристичный формат для работы и развлечений. Рынок развивается, растет количество гарнитур, контента, а эксперты прогнозируют VR-сегменту рост в будущем. Однако в настоящем у технологии виртуальной реальности достаточно проблем, решением которых несомненно стоит озаботиться для того, чтобы приблизить светлое будущее для VR.

Способы перемещения

В обычных играх можно без труда перемещаться при помощи клавиатуры, но в виртуальной реальности иной опыт и традиционные способы не работают. Да, сенсоры отслеживают положение игрока, поэтому, в теории, можно просто идти или бежать. Но нельзя забывать, что игрок не находится в "открытом поле", но в пределах ограниченного пространства квартиры. В игре он сможет бежать вперед сколько угодно, но в реальном мире очень быстро упрется в стену.

Поэтому многие разработчики предпочитают использовать телепортацию - сейчас сложно придумать вариант лучше. Например, разработчики DOOM VFR не только использовали телепортацию с помощью контроллера, но и прикрутили дополнительную механику - Dash, которая перекидывает игрока на небольшое расстояние в зависимости от жеста на тачпаде.

Недоверие пользователей

Так получилось, что сложно объяснить преимущества виртуальной реальности людям, никогда не пробовавшим VR-контент. Игровой процесс и демки VR-игр на обычном мониторе смотрятся блекло, так как разработчиками приходится оптимизировать качество графики под текущее "железо".

В результате по визуальной компоненте, vr-игры проигрывают обычным с качеством графики пятилетней давности в лучшем случае. Но весь эффект от VR можно ощутить только при непосредственном погружении. И это пользователям принять сложно.

Однако с каждым годом контента становится все больше, а многие шедевры с ПК перерождаются и адаптируются к VR, например, Fallout 4 VR или TES: Skyrim VR.

Оптимизация контента

В VR-играх окружение ощущается совсем иначе. Всё хочется потрогать и со всем взаимодействовать. Если такой возможности нет, эффект погружения размывается, а игровой мир легко может наскучить, если там нечем заняться. Поэтому разработчики должны думать о том, как поощрить любопытство пользователей.

VR-приложение требует больше аппаратных ресурсов, чем обычный "2D" аналог. Поэтому разработчикам приходится идти на разные ухищрения, чтобы оптимизировать игры. Невозможно сделать все элементы игрового мира равно детализированными, многие второстепенные персонажи остаются узнаваемыми лишь на уровне силуэта. Особое внимание уделяется только тем предметам, которые находятся в непосредственной близости от игрока.

Другой проблемой является фокусировка внимания пользователя на важных сюжетообразующих моментах. Из-за того, что человек может смотреть и перемещаться так, как ему захочется, разработчикам приходится придумывать различные способы взаимодействия.

Стоимость VR оборудования

Премиум-решения, обеспечивающие наиболее полный на сегодняшний день опыт погружения в виртуальную реальность довольно дорогие, что препятствует проникновению в массы. И если для бизнеса, ВПК и других структур это не проблема, то для обычного пользователя обзавестись всем необходимым для полноценного погружения в VR весьма непросто.

Лидерами рынка VR оборудования для стационарных ПК являются Oculus Rift и HTC Vive. Но напомним, что помимо покупки достаточно недешевого шлема, необходимо обладать неслабым ПК, подходящим по минимальным системным требованиям для работы с VR. А это еще дополнительные траты. В итоге пользователь должен выложить не менее $1000 за возможность погрузиться в VR - такое под силу не каждому.

Стоимость шлема PS VR + соответствующей приставки чуть дешевле, но в целом проблему высокой стоимости оборудования не решает.

Пикселизация

Даже на топовых гарнитурах погружение в VR сложно назвать идеальным. Многим пользователям знакомо такое явление как пикселизация экрана или сетка перед глазами во время игры или просмотра видео.

По мнению экспертов, для того чтобы исправить ситуацию, необходимы экраны с разрешением как минимум 4000*4000 пикселей на один глаз, а также угол обзора в 140 градусов, при нынешних 100-110. Кроме того фиксированная глубина фокуса должна стать регулируемой. В настоящее время технических возможностей для создания подобных VR гарнитур нет, но в ближайшем будущем они появятся.