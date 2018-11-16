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Мобильные VPN-приложения представляют угрозу приватности
14:22 16.11.2018 |
Почти 60% самых популярных бесплатных VPN-приложений в Google Play Store и Apple App Store созданы китайскими разработчиками или принадлежат владельцам из Китая. Об этом сообщается в опубликованном на днях отчете компании Metric Labs.
«Как показало наше исследование, более половины самых популярных бесплатных VPN-приложений или принадлежат китайцам, или были созданы в Китае, где за последний год усилилось давление на VPN-сервисы, а интернет жестко контролируется», - сообщил глава исследовательского отдела Metric Labs Симон Миглиано (Simon Migliano).
В ходе исследования специалисты изучили первую двадцатку 20 бесплатных VPN-приложений из поисковой выдачи Google Play Store и Apple App Store в США и Великобритании. У 17 из 30 приложений (10 приложений были в обоих магазинах) исследователи обнаружили юридическую связь с Китаем - они либо были зарегистрированы в КНР, либо принадлежали китайским владельцам.
У большинства проанализированных приложений практически отсутствует юридически закрепленная защита приватности и поддержка пользователей. У 86% сервисов политики конфиденциальности являются «неприемлемыми». К примеру, в некоторых не уточняется, регистрируется ли трафик, а некоторые сформулированы лишь в общих чертах даже без упоминания слова VPN.
В ряде приложений политика конфиденциальности и вовсе отсутствует. Более того, в пользовательских соглашениях нескольких приложений прописано, что они обмениваются данными с третьими сторонами, отслеживают пользователей и отправляют данные в Китай.
Почти у половины исследованных приложений политики конфиденциальности размещены в текстовых файлах на Pastebin, серверах AWS или IP-адресах без указания доменного имени. У 64% сервисов отсутствует сайт, а работа осуществляется непосредственно из магазина приложений.
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