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ИИ создал «мастер-отпечаток» для разблокировки смартфонов
11:56 16.11.2018 |
Специалисты Нью-Йоркского и Мичиганского университетов создали универсальные модели отпечатков пальцев для разблокировки смартфонов. «Мастер-отпечатки» - это своего рода мастер-ключ, способный открыть любую дверь в здании, только не для замка, а для мобильного устройства.
Исследователи обучили искусственный интеллект (ИИ) генерировать поддельные универсальные отпечатки пальцев, совпадающие с большим числом настоящих отпечатков, хранящихся в базах данных. Для этого они использовали генеративно-состязательную сеть - алгоритм машинного обучения, базирующийся на комбинации из двух нейронных сетей, одна из которых генерирует образцы, а другая пытается отличить подлинные образцы от поддельных.
Исследователи ввели в сеть-генератор отпечатки пальцев более 6 тыс. людей. Генератор проанализировал полученные изображения и начал создавать собственные. Созданные им отпечатки затем были введены в нейронную сеть-дискриминатор для выявления подделки. Опознанные как подделка отпечатки отправлялись назад в генератор и после доработки снова вводились в дискриминатор. Процесс повторялся несколько тысяч раз, пока генератору не удалось полностью обмануть дискриминатор.
Специалисты Нью-Йоркского и Мичиганского университетов далеко не первые, кто попытался создать «мастер-отпечаток» для разблокировки устройств. Тем не менее, они являются первыми, кто использовал для этого машинное обучение.
Искусственные «мастер-отпечатки», получившие название DeepMasterPrints, были созданы специально под датчики, используемые в большинстве современных смартфонов.
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