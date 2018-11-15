Microsoft обвинили в тайном сборе персональных данных пользователей Office

Microsoft скрыто собирает персональные данные пользователей корпоративной версии пакета Office ProPlus, тем самым нарушая требования Общего регламента по защите данных (GDPR). Согласно результатам исследования , проведенного специалистами компании Privacy Company по заказу Министерства безопасности и правосудия Нидерландов (Ministerie van Justitie en Veiligheid; JenV), через встроенный в Office механизм компания собирает большие объемы данных об индивидуальном использовании Word, Excel, PowerPoint и Outlook без надлежащего уведомления.

При этом, отмечается в очете, Microsoft не предоставляет возможность контролировать объем собираемых данных, отключить телеметрию или узнать, какую именно информацию собирает компания, поскольку она отправляется в зашифрованном виде. Как и в случае с Windows 10, Microsoft встроила отдельный модуль, который регулярно отправляет данные телеметрии на сервер в США. По словам исследователей, Microsoft собирает не только данные диагностики (стандартная практика среди разработчиков), но и содержимое используемых приложений, например, темы электронных писем или предложения из документов, в которых применялись инструменты для перевода и проверки правописания компании.

Согласно требованиям GDPR, данные пользователей в Евросоюзе должны храниться на серверах, расположенных в ЕС, однако, как выяснили специалисты, данные телеметрии нидерландских пользователей отправлялись на серверы в США, что предоставляет американским властям возможность получить доступ к информации. Нидерландские власти обеспокоены тем фактом, что собранная через систему телеметрии конфиденциальная информация, связанная с правительством, также может оказаться на этих серверах. По последним данным, пакет Office установлен на более чем 300 тыс. правительственных компьютеров.

Исследователи отметили более широкий масштаб сбора данных системой телеметрии в Office по сравнению с Windows 10. Если «десятка» собирает до 1,2 тыс. типов событий, к которым имеют доступ всего 10 команд инженеров, то в случае с Office речь идет о порядка 25 тыс. событий и 30 командах.

Специалисты передали Microsoft результаты исследования, по их словам, компания уже добавила опцию, позволяющую регулировать сбор данных или отключить телеметрию. Кроме того, техногигант пообещал предоставить документацию о сборе данных в Office, а также возможность устанавливать уровень телеметрии и просматривать собранную информацию.