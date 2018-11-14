Дебют Exynos 9 Series 9820: флагманский процессор Samsung с модемом LTE Cat.20

Samsung полностью рассекретила свою новую флагманскую однокристальную платформу Exynos 9820, которая будет применяться в готовящемся к выпуску смартфоне Galaxy S10. Не секрет, что ее предшественница, Exynos 9810, заметно уступала новым SoC Huawei Kirin 980 и Apple A12 Bionic, поэтому от Samsung ожидали адекватного ответа. Получилось ли?

Пока однозначно ответить на этот вопрос трудно. Новая SoC производится по техпроцессу 8 нм (8 нм Low Power Plus FinFET), и это, конечно, шаг вперед в сравнении с 10 нм предшественницы. Но в та же Kirin 980 выпускается по техпроцессу 7 нм.

Новая SoC наконец-то получила нейронный процессор для ускорения вычислений искусственного интеллекта, но это ожидаемое нововведение. А вот конфигурация CPU интересная. Центральный процессор трехкластерный, он состоит из четырех энергоэффективных ядер ARM Cortex-A55, двух ядер Cortex-A75 «оптимальной производительности» и двух модифицированных ядер четвертого поколения «максимальной производительности». Samsung утверждает, что такая связка обеспечивает прирост производительности на 15% при использовании нескольких ядер, при использовании одного ядра - на 20% при снижении энергопотребления на 40%.

Есть улучшения и по части графики - в Exynos 9820 используется GPU Mali-G76 MP12, обеспечивающий, в сравнении с предшественником, на 40% большую производительность при снижении энергопотребления на 35%.

Вопреки ожиданиям, встроенного модема 5G в этой платформе не случилось - Exynos 9820 обеспечивает поддержку LTE-Advanced Pro Cat. 20 со скоростью загрузки до 2 Гбит/с. Также новая платформа совместима с флэш-памятью UFS 2.1 и 3.0, оперативной памятью LPDDR4x, экранами разрешением 4К (3840 x 2400 и 4096 x 2160 пикселей). За счет нового ISP поддерживаются пятикамерные конфигурации с инфракрасной камерой в том числе. Также SoC обеспечивает аппаратное декодирование видео 8К с кадровой частотой 30 к/с и 4К с кадровой частотой 150 к/с.