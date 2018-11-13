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Новая версия MIUI 10 добавит в смартфоны Xiaomi поддержку Google Camera
13:46 13.11.2018 |
Официальное приложение Google для камеры является предустановленным на смартфонах Google Pixel, однако его можно также установить на некоторые смартфоны других производителей.
Однако для того, чтобы установить Google Camera на смартфоны Xiaomi, необходима поддержка HAL3, для чего пользователям нужно сначала установить Root-доступ.
На выходных на официальной страничке разработчиков MIUI появилась информация о том, что новая версия прошивки MIUI 10 11.8 будет поддерживать HAL3 по-умолчанию. Это означает, что пользователи смогут сразу же устанавливать Google Camera, не думая о Root-доступе.
Точно известно, что изначально Google Camera можно будет установить на Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2s, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition и Mi Mix 3. Позже перечень смартфонов будет расширен.
Новая прошивка выйдет до конца года.
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