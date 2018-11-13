«Умная» плёнка для окон не пропускает жару в помещение

В жару в помещениях с окнами на солнечную сторону их обитатели вынуждены активнее пользоваться кондиционерами. Либо завешивать окна жалюзи или плотными шторами, из-за чего приходится включать искусственное освещение. Всё это ведёт к лишним энергозатратам, но в Массачусетском технологическом институте и Гонконгском университете нашли способ понизить расходы на электроэнергию в жаркое время года. Они создали плёнку, которая не требует электропитания, но при этом «понимает», когда надо «включать» защиту от солнечных лучей, и при этом пропускает свет.

Суть технологии заключается в том, что в стандартный полимерный материал интегрированы наполненные водой сферы. До температуры 32 °C плёнка остаётся прозрачной, однако при её повышении сферы начинают сжиматься, выдавливая жидкость и заставляя полимерные волокна сближаться. Из-за этого плёнка приобретает матовые свойства и выглядит как покрытое инеем стекло. В таком «режиме» светопропускание сохраняется, но 70 % поступающего извне тепла блокируется.

Подобные «блокаторы жары» существовали и ранее, но их эффективность являлась недостаточной. Разработчики из Массачусетского технологического института и Гонконгского университета увеличили продуктивность своего изобретения, связав размеры водонаполненных сфер с длиной волны инфракрасного излучения, которое воспринимается человеком как тепло. Оптимальным размером водных «пузырей» они посчитали 500 нм.

В ходе испытаний изобретения инженеры создали небольшую камеру и направили на неё источник излучения, имитирующего солнечный свет. Температуру в камере замеряли с наклеенной плёнкой и без неё. В первом случае она составила 33,89 °C, во втором поднялась до 38,89 °C. Как отметили исследователи, хоть разница и кажется небольшой, она способна значительно снизить затраты электроэнергии на работу кондиционеров. Да и на достигнутом работа не прекращается: учёным ещё предстоит выяснить, есть ли у технологии потенциал для дальнейшего усовершенствования продукта.