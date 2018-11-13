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Появление сетей 6G ожидается в 2030 году
14:59 12.11.2018 |
Мировой рынок находится на пороге коммерческого внедрения технологий мобильной связи пятого поколения (5G). Между тем уже начинаются предварительные работы над концепцией 6G.
Сети 5G теоретически обеспечат пропускную способность до 20 Гбит/с. По сравнению с 4G/LTE такие сервисы смогут обслуживать намного большее количество устройств на единицу площади при меньших задержках.
Технологии 5G, как ожидается, лягут в основу полностью цифрового интеллектуального мира. Тестирование 5G и пробное внедрение точечно происходит в разных странах. По прогнозам, лидеры среди операторов начнут масштабное и полноценное разворачивание стандарта 5G уже в 2019 году.
В перспективе на смену 5G придут мобильные сети шестого поколения. Такие сервисы обеспечат колоссальные скорости передачи данных (на терабитном уровне). Более того, сети 6G смогут обеспечивать покрытие даже под водой.
Отмечается, что интерес к 6G проявляют многие страны, включая Россию, Соединённые Штаты и пр. Правда, коммерческое внедрение технологий мобильной связи шестого поколения начнётся не ранее 2030 года.
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