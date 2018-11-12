Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»

Компания Samsung Electronics присоединилась к так называемому «Партнёрству по искусственному интеллекту во благо людей и общества» (Partnership on AI, PAI).

Организация Partnership on AI была сформирована около двух лет назад - в сентябре 2016 года. Проект изначально поддержали такие IT-гиганты, как Amazon, Facebook, Google, IBM и Microsoft. На данный момент в организацию входят более 70 партнёров.

Участники Partnership on AI решают широкий спектр задач. Это, в частности, поиск новых сфер применения искусственного интеллекта (ИИ) во благо общества и укрепление безопасности в соответствующей области. Консорциум выступает организатором дискуссий, делится своими открытиями, а также выпускает полезные информационные материалы касательно «электронного разума».

«Осознавая стремительное развитие ИИ, Samsung присоединяется к PAI, чтобы внести свой вклад в определение векторов развития отрасли наряду с другими участниками сообщества», - отмечает южнокорейский гигант.

В составе партнёрства Samsung войдёт в рабочую группу по взаимодействию людей с искусственным интеллектом и займётся исследованиями возможных способов общения человека с интеллектуальными системами. Кроме того, компания займётся исследованиями, связанными с безопасностью ИИ.

Ранее сообщалось, что Samsung к 2020 году выделит на исследования и разработки в области искусственного интеллекта 22 млрд долларов США. На сегодняшний день Samsung сформировала семь ИИ-центров: они расположены в Сеуле, Кремниевой долине, Нью-Йорке, Кембридже, Москве, Торонто и Монреале.