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Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»
09:18 12.11.2018 |
Компания Samsung Electronics присоединилась к так называемому «Партнёрству по искусственному интеллекту во благо людей и общества» (Partnership on AI, PAI).
Организация Partnership on AI была сформирована около двух лет назад - в сентябре 2016 года. Проект изначально поддержали такие IT-гиганты, как Amazon, Facebook, Google, IBM и Microsoft. На данный момент в организацию входят более 70 партнёров.
Участники Partnership on AI решают широкий спектр задач. Это, в частности, поиск новых сфер применения искусственного интеллекта (ИИ) во благо общества и укрепление безопасности в соответствующей области. Консорциум выступает организатором дискуссий, делится своими открытиями, а также выпускает полезные информационные материалы касательно «электронного разума».
«Осознавая стремительное развитие ИИ, Samsung присоединяется к PAI, чтобы внести свой вклад в определение векторов развития отрасли наряду с другими участниками сообщества», - отмечает южнокорейский гигант.
В составе партнёрства Samsung войдёт в рабочую группу по взаимодействию людей с искусственным интеллектом и займётся исследованиями возможных способов общения человека с интеллектуальными системами. Кроме того, компания займётся исследованиями, связанными с безопасностью ИИ.
Ранее сообщалось, что Samsung к 2020 году выделит на исследования и разработки в области искусственного интеллекта 22 млрд долларов США. На сегодняшний день Samsung сформировала семь ИИ-центров: они расположены в Сеуле, Кремниевой долине, Нью-Йорке, Кембридже, Москве, Торонто и Монреале.
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