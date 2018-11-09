На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One

В ходе конференции для разработчиков, которую провела компания Samsung на этой неделе, было объявлено, что смартфоны и планшеты Samsung получат поддержку сервиса стриминга видеоигр Microsoft Project xCloud.

Project xCloud должен позволить владельцам самых разных устройств играть в проекты консольного качества, выбирая более подходящую для себя платформу в тот или иной момент времени.

Управление будет реализовано как при помощи беспроводного контроллера Xbox One, так и на сенсорном экране. Разработчики сервиса создают удобный пользовательский интерфейс. В данный момент идет внутреннее тестирование, а открытый бета-тест запланирован на 2019 год.