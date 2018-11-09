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Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой
15:52 09.11.2018 |
Компания Samsung официально представила смартфон премиального класса W2019, слухи о котором на протяжении последних месяцев гуляли по Интернету.
Аппарат выполнен в раскладывающемся корпусе. На внешней и внутренней сторонах крышки расположены одинаковые сенсорные дисплеи: их размер составляет 4,2 дюйма по диагонали, разрешение - 1920 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD.
Новинка имеет габариты 132,9 × 63,4 × 17,3 мм и весит 257 граммов. Задняя панель защищена от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass. Предусмотрены два варианта цветового исполнения - «розовое золото» и «платина».
Смартфон оборудован буквенно-цифровой клавиатурой. В боковой части располагается дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев. Кроме того, предусмотрена отдельная кнопка для вызова интеллектуального ассистента Bixby.
В тыльной части корпуса установлена двойная камера: она объединяет 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,5-f/2,4 и ещё один 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,4. Говорится о системе оптической стабилизации, 2-кратном оптическом зуме и о двухтоновой светодиодной вспышке.
Основой служит процессор Snapdragon 845. Изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графический контроллер Adreno 630 и сотовый модем Snapdragon X20 LTE. Объём оперативной памяти - 6 Гбайт.
Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт (плюс карта microSD). Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также модуль NFC.
На смартфоне применяется операционная система Android 8.1 Oreo. Цена не уточняется, но, по слухам, она составит от 1500 долларов США.
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