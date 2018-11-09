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В Китае внедряют систему идентификации людей по походке и форме тела
11:36 09.11.2018 |
Китайские власти начали внедрять в стране новую систему наблюдения за гражданами. Система идентификации отличается тем, что оценивает не лица, а форму тела и походку.
Специалисты утверждают, что система способна идентифицировать человека с расстояния до 50 метров даже без лица. Конечно, лучше всего система будет работать в совокупности с системой распознавания лиц, которая уже достаточно давно активно используется в Поднебесной.
Более того, утверждается, что, к примеру, попытки имитировать хромоту систему не обманут.
Технология распознавания человека по походке компании Watrix просматривает видео того, как идёт человек, обрезает силуэт и создаёт модель походки. По данным компании, точность распознавания данной технологии составляет 94%. Но эти сведения не были подтверждены независимыми экспертизами. Также следует отметить, что анализ осуществляется не в режиме реального времени, а на основании записи.
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