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Google позволит обновлять приложения для Android «на лету»
09:52 09.11.2018 |
Новый интерфейс программирования приложений для операционной системы Android позволит пользователям обновлять запущенные приложения, не отключая и не перезагружая их.
В данный момент новая схема обновления приложений для Аndroid уже проходит стадию внутреннего тестирования и в скором времени станет доступна разработчикам программного обеспечения.
У разработчиков будет два возможных варианта на выбор. В первом случае обновление происходит в запущенном приложении, но при этом пользователь не имеет к нему доступ до окончания процесса установки.
Второй сценарий является более гибким, он позволят вам пользоваться приложением в процессе загрузки и установки обновления. Сам процесс можно будет настроить таким образом, чтобы он выглядел как часть интерфейса приложения и был максимально органичным. Google предоставит разработчикам для этого все необходимые инструменты.
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