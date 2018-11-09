Финансовые новости
- |
- 09.11.18
- |
- 00:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего
23:08 08.11.2018 |
Китайское информационное агентство Xinhua опубликовало видео, главное действующее лицо которого - ведущий, не являющийся человеком. Это компьютерная модель с искусственным интеллектом, являющаяся «слепком» настоящего ведущего агентства.
Xinhua не раскрывает детали того, как именно создавался цифровой ведущий, но, судя по изображению, это совокупность компьютерной графики и видео с настоящим ведущим.
Если не присматриваться к деталям и не знать, определить подмену сможет не каждый. Такой ведущий, как несложно догадаться, в некоторых аспектах гораздо удобнее живого. Он может работать круглосуточно, он не ошибётся и не потребует оплаты за свой труд. При желании таких ведущих можно создать сколько угодно, что откроет перед телевизионными каналами новые перспективы.
Правда, не факт, что зрителям понравится такой подход.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Спрос нерезидентов, конвертирующих погашения ОВГЗ, позволил курсу доллара незначительно подрасти на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Великое объединение: «Родит» ли Медведчук единого кандидата для Путина
|Нардепы усилили наказание за автомобили на еврономерах
|Рада изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей
|Киев выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ford покупает сервис проката самокатов
|В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего
|Коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций
|Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды
|Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex
|Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями
Это интересно
|«Не выполнил плана - ешь таракана». Как в Китае наказывают офисных сотрудников
|Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»
|Злоумышленники перехватывают трафик Telegram в Иране
|Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»
|Специальный чехол позволяет использовать смартфон Huawei Mate 20 Pro для подводной съемки
|Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией
|Cosmo Communicator — реинкарнация культового коммуникатора Nokia E90