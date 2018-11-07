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Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для машины за $29
19:09 07.11.2018 |
Компания Xiaomi вчера представила на своей площадке коллективного финансирования портативный пылесос Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner для автомобиля, который производится компанией Cleanfly.
Устройство предлагается по цене 29 долларов. Всего за 6 с лишним часов была собрана необходимая сумма (144 тыс. долларов или 1 млн китайских юаней).
Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner является аккумуляторным пылесосом, а его корпус имеет диаметр всего 7,5 см, то есть его при желании можно разместить даже в подстаканнике.
Два аккумулятора емкостью по 2000 мА•ч позволяют использовать пылесос в течение 13 минут, а полная зарядка занимает полтора часа. В комплекте идет 24-ваттное зарядное устройство, а также сменные насадки для уборки труднодоступных мест.
Двигатель вращается с частотой 32 тыс. оборотов в минуту, создаваемое давление равно 5000 Па. Пылесос получил двойную систему фильтрации, которая задерживает частицы размером до 0,3 мкм.
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