Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для машины за $29

Компания Xiaomi вчера представила на своей площадке коллективного финансирования портативный пылесос Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner для автомобиля, который производится компанией Cleanfly.





Устройство предлагается по цене 29 долларов. Всего за 6 с лишним часов была собрана необходимая сумма (144 тыс. долларов или 1 млн китайских юаней).

Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner является аккумуляторным пылесосом, а его корпус имеет диаметр всего 7,5 см, то есть его при желании можно разместить даже в подстаканнике.

Два аккумулятора емкостью по 2000 мА•ч позволяют использовать пылесос в течение 13 минут, а полная зарядка занимает полтора часа. В комплекте идет 24-ваттное зарядное устройство, а также сменные насадки для уборки труднодоступных мест.

Двигатель вращается с частотой 32 тыс. оборотов в минуту, создаваемое давление равно 5000 Па. Пылесос получил двойную систему фильтрации, которая задерживает частицы размером до 0,3 мкм.