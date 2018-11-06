Финансовые новости
- |
- 06.11.18
- |
- 19:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Злоумышленники перехватывают трафик Telegram в Иране
16:26 06.11.2018 |
Эксперты выявили несколько кампаний, направленных на иранских пользователей Telegram и Instagram.
Сотрудники команды Cisco Talos зафиксировали ряд кампаний, направленных против пользователей популярного мессенджера Telegram и фотохостинга Instagram в Иране, в том числе с использованием BGP-перехвата трафика.
По данным исследователей, кампании начались в 2017 году и активны по сегодняшний день. В рамках атак злоумышленники создают приложения-клоны Telegram и Instagram, доступные для загрузки в неофициальных интернет-каталогах. Приложения собирают данные о списке контактов жертвы и сообщениях, а также информацию о сессиях и отправляют ее на управляющий сервер. Имея на руках эти сведения, преступники могут «полностью перехватить контроль над используемой учетной записью». Помимо указанной активности, фальшивые приложения не выполняют какие-либо другие вредоносные действия.
В числе других атак исследователи отметили создание ложных страниц авторизации, а также несколько случаев перехвата трафика пользователей Telegram. По их мнению, «это целенаправленная атака на сервисы Telegram в регионе». Кроме одинаковой целевой аудитории и применения фальшивых приложений Telegram и Instagram, специалисты не нашли связь между перечисленными кампаниями. Их расследование было сконцентрировано на Иране в связи с существующим запретом на использование Telegram в стране.
«Тем не менее, эти техники могут использоваться любыми киберпреступниками, невзирая на наличие или отсутствие поддержки со стороны государства», - отметили эксперты.
Летом 2018 года государственная телекоммуникационная компания Ирана была уличена в перехвате трафика мессенджера Telegram за день до предполагаемых протестов. Тогда министр связи и информационных технологий Ирана Азари Джахроми заявил, что власти проведут расследование инцидента, однако иранское правительство не публиковало никаких официальных заявлений относительно последних случаев BGP-перехвата.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко решил подать в отставку
|По словам финансистов, 5 ноября Нацбанк выкупил через Matching свыше $20 млн.
|В октябре международные резервы увеличились на 0,6% до $16,7 млрд
|Правительство предложило снизить стоимость безналоговых посылок до 100 евро
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Злоумышленники перехватывают трафик Telegram в Иране
|Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»
|Специальный чехол позволяет использовать смартфон Huawei Mate 20 Pro для подводной съемки
|Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией
|Cosmo Communicator — реинкарнация культового коммуникатора Nokia E90
|Озоновый слой восстанавливается
Это интересно
|Японцы и финны совместно разрабатывают электрический самоходный автобус-шаттл для северных широт
|Мошенники от имени главы Нацкомфинуслуг терроризируют учреждения
|Фары автомобилей Ford смогут менять освещение с учётом знаков и разметки
|Samsung утвердил характеристики своего первого сгибающегося смартфона
|Aston Martin раскрыл облик максимально приближенного к серии гиперкара Valkyrie
|Впечатления от Assassin's Creed Odyssey на стриминговом сервисе Project Stream от Google
|Volkswagen и Ford ведут переговоры о совместном создании электромобилей