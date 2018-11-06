Злоумышленники перехватывают трафик Telegram в Иране

Эксперты выявили несколько кампаний, направленных на иранских пользователей Telegram и Instagram.

Сотрудники команды Cisco Talos зафиксировали ряд кампаний, направленных против пользователей популярного мессенджера Telegram и фотохостинга Instagram в Иране, в том числе с использованием BGP-перехвата трафика.

По данным исследователей, кампании начались в 2017 году и активны по сегодняшний день. В рамках атак злоумышленники создают приложения-клоны Telegram и Instagram, доступные для загрузки в неофициальных интернет-каталогах. Приложения собирают данные о списке контактов жертвы и сообщениях, а также информацию о сессиях и отправляют ее на управляющий сервер. Имея на руках эти сведения, преступники могут «полностью перехватить контроль над используемой учетной записью». Помимо указанной активности, фальшивые приложения не выполняют какие-либо другие вредоносные действия.

В числе других атак исследователи отметили создание ложных страниц авторизации, а также несколько случаев перехвата трафика пользователей Telegram. По их мнению, «это целенаправленная атака на сервисы Telegram в регионе». Кроме одинаковой целевой аудитории и применения фальшивых приложений Telegram и Instagram, специалисты не нашли связь между перечисленными кампаниями. Их расследование было сконцентрировано на Иране в связи с существующим запретом на использование Telegram в стране.

«Тем не менее, эти техники могут использоваться любыми киберпреступниками, невзирая на наличие или отсутствие поддержки со стороны государства», - отметили эксперты.

Летом 2018 года государственная телекоммуникационная компания Ирана была уличена в перехвате трафика мессенджера Telegram за день до предполагаемых протестов. Тогда министр связи и информационных технологий Ирана Азари Джахроми заявил, что власти проведут расследование инцидента, однако иранское правительство не публиковало никаких официальных заявлений относительно последних случаев BGP-перехвата.