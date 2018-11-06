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Специальный чехол позволяет использовать смартфон Huawei Mate 20 Pro для подводной съемки
13:03 06.11.2018 |
Компания Huawei представила интересный аксессуар для своей флагманской модели Mate 20 Pro. Устройство представляет собой защитный чехол, позволяющий использовать смартфон для съемки под водой. Нечто подобное предлагают производители экшн-камер для своих моделей.
Несмотря на то, что Mate 20 Pro и так является водозащищенной моделью, использовать его для съемки под водой едва ли кто-то отважится. Во-первых, смартфон совсем не дешевый, во-вторых, сенсорный экран под водой обычно живет своей жизнью. В этом случае специальный чехол является лучшим решением. К тому же он оснащен крупными механическими клавишами, которые нащупать под водой гораздо проще, чем обычные кнопки смартфона.
Аксессуар стоит примерно $85 и рассчитан на съемку на глубине до пяти метров длительностью до одного часа.
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