Специальный чехол позволяет использовать смартфон Huawei Mate 20 Pro для подводной съемки

Компания Huawei представила интересный аксессуар для своей флагманской модели Mate 20 Pro. Устройство представляет собой защитный чехол, позволяющий использовать смартфон для съемки под водой. Нечто подобное предлагают производители экшн-камер для своих моделей.

Несмотря на то, что Mate 20 Pro и так является водозащищенной моделью, использовать его для съемки под водой едва ли кто-то отважится. Во-первых, смартфон совсем не дешевый, во-вторых, сенсорный экран под водой обычно живет своей жизнью. В этом случае специальный чехол является лучшим решением. К тому же он оснащен крупными механическими клавишами, которые нащупать под водой гораздо проще, чем обычные кнопки смартфона.

Аксессуар стоит примерно $85 и рассчитан на съемку на глубине до пяти метров длительностью до одного часа.