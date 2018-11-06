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Cosmo Communicator — реинкарнация культового коммуникатора Nokia E90
09:48 06.11.2018 |
На площадке Indiegogo появился проект мобильного устройства Cosmo Communicator. Это смартфон, но будто вышедший из прошлого.
Как можно видеть, это аппарат в формате боковой раскладушки, оснащённый клавиатурой QWERTY. Несмотря на то, что сегодня подобный формат на рынке фактически отсутствует, на него явно есть спрос, так как кампания уже собрала 440 000 долларов при запрошенных 200 000, а впереди ещё месяц.
Если говорить о параметрах, Cosmo Communicator оснащается внутренним шестидюймовым сенсорным экраном Full HD+, внешним экраном AMOLED диагональю 2 дюйма разрешением 570 х 240 пикселей, внутренней камерой разрешением 5 Мп, внешней разрешением 24 Мп, аккумулятором ёмкостью 4220 мА·ч, SoC MediaTek Helio P70, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, стереодинамиками и парой портов USB-C. Отдельно можно отметить сканер отпечатков пальцев, который тут совмещён с переключателем, использующимся для приёма или отбоя звонка.
Работает устройство под управлением Android Pie, но оно совместимо также с Linux и Sailfish. Габариты составляют 171,4 х 79,3 х 16 мм при массе 320 г.
Стоимость Cosmo Communicator в рамках кампании стартует с 550 долларов, тогда как после поступления в продажу она составит 800 долларов. Поставки должны начать в мае.
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