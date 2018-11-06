В Швеции ученые научились удерживать солнечную энергию в «жидком топливе»

Группа ученых из Швеции создала вещество, способное накапливать энергию солнечного света и отдавать ее при необходимости, как бы фантастически это не звучало.

Суть изобретения состоит в том, что в веществе, получившем название норборнадиен, под воздействием солнечного света перестраиваются связи между атомами азота, водорода и углерода, вследствие чего образуется другое вещество - квадрициклан. Из системы прозрачных труб, установленных, к примеру, на крыше дома, преобразованное вещество отправляется в бак для дальнейшего хранения, а при необходимости квадрициклан прогоняется через специальный катализатор, нагревая при этом теплообменник до 63 градусов и вновь превращаясь в норборнадиен. С такой системой можно подогреть в доме воду или пустить полученное тепло на отопление, выработать электроэнергию.

Ученые говорят, что на данном этапе в одном килограмме вещества сохраняется примерно 250 ватт-часов, однако они намерены увеличить его плотность. Также они хотят добиться, чтобы при реакции в катализаторе теплоноситель подогревался минимум до 80 градусов. И основной проблемой, которую собираются разрешить ученые из Швеции, является то обстоятельство, что их веществу для перехода из одного состояния в другое необходим ультрафиолет или же синий спектр, а они оба составляют всего лишь 5% от всего солнечного изучения.