Samsung утвердил характеристики своего первого сгибающегося смартфона

Компания Samsung Electronics, наконец, определилась с характеристиками своего первого смартфона со сгибающимся дисплеем, который проходит под названием Samsung Galaxy F.

Источники сообщают, что смартфон будет оснащен основным сгибающимся дисплеем, диагональ которого составит 7,29 дюйма, а также дополнительным дисплеем диагональю 4,58 дюйма, который будет располагаться на внешней панели крпуса в сложенном состоянии.

Samsung Display уже давно приступила к производству экранов, изначально в месяц будет выпускаться около 100 тыс. сгибающихся дисплеев для этого смартфона. До конца года будет отгружено не менее 500 тыс. дисплеев.

Подробности об этом устройстве будут обнародованы в ходе конференции Samsung для разработчиков, которая пройдет 7-8 ноября в Сан-Франциско.



