Впечатления от Assassin's Creed Odyssey на стриминговом сервисе Project Stream от Google

Журналист портала DSOgaming Ник МакКэски стал участником бета-тестирования стримингового сервиса Project Stream от Google и поиграл в Assassin's Creed Odyssey через браузер Google Chrome. Спецификации PC: Windows 10 (64-битная), процессор Intel i7-3930k, 32 ГБ оперативной памяти, видеокарта nVidia GTX 980Ti.

Перед каждым сеансом игры проходит 15-секундный тест с определением пропускной способности. В его случае - 60 Мбит/с, что более, чем достаточно. Вход в игру был безболезненным и быстрым, но спустя короткое время стали видны недостатки в виде артефактов сжатия во время движения персонажа.

Журналист считает себя серьёзным геймером и обращает внимание на качество изображения, производительность и частоту кадров. Самой большой проблемой здесь стала частота кадров - всего 30 к/с, что соответствует слабой производительности консолей. Отключить некоторые графические настройки для увеличения частоты кадров было нельзя. Отклик был быстрым с незначительной и почти незаметной задержкой.

Рецензент отметил, что Odyssey - очень красивая игра, которая заслуживает лучшего, чем потоковое, размазанное качество изображения при плохой частоте кадров на PC. Однако он отмечает, что технология всё же заслуживает похвалы, работает игра сравнительно неплохо для неискушённого игрока. Для тех кому важны не менее 60 к/с стриминг не подойдёт. Выводы журналиста таковы:

«Нет никаких сомнений в том, что потоковая передача станет доминирующей, возможно, подавляющей силой, но это произойдёт за счет качества изображения, настройки и свободы пользователя».

МакКэски же предпочтёт играть на собственном PC с локально установленной игрой.