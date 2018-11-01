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Oppo R17 Neo: смартфон с экранным дактилоскопическим сканером
09:56 01.11.2018 |
Представлен любопытный смартфон Oppo R17 Neo, использующий аппаратную платформу Qualcomm и операционную систему Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой ColorOS 5.2.
В устройстве применён процессор Snapdragon 660. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.
Дисплей Full HD+ AMOLED имеет размер 6,4 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2340 × 1080 точек. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез - в нём установлена 25-мегапиксельная фронтальная камера. Кроме того, аппарат может похвастаться наличием экранного дактилоскопического сканера.
В арсенале смартфона - 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, а также аккумуляторная батарея ёмкостью 3600 мА·ч.
В тыльной части корпуса установлена сдвоенная камера. В её составе объединены сенсоры с 16 млн и 2 млн пикселей. Габариты составляют 158,3 × 75,5 × 7,4 мм, вес - 156 граммов.
Приобрести модель Oppo R17 Neo можно будет по ориентировочной цене 350 долларов США.
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