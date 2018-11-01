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Первый в мире складной смартфон с гибким экраном начнёт продаваться завтра
18:58 31.10.2018 |
Китайский производитель Rouyu Technology представил сегодня первый в мире смартфон с гибким экраном, который можно складывать пополам. Более того, в основе FlexPai лежит 7-нанометровоая однокристальная система Snapdragon 8150, пока даже не анонсированная Qualcomm.
Смартфон получил экран AMOLED диагональю 7,8 дюйма с соотношением сторон 4:3 в разложенном состоянии, а также двойную камеру с датчиками разрешением 16 и 20 Мп, вспомогательный модуль комплектуется телефото объективом.
В разложенном состоянии устройство выглядит как небольшой планшет и имеет толщину 7,6 мм. В сложенном состоянии толщина составляет 15,2 мм. Шарнир должен выдержать 200 тысяч циклов открытия-закрытия. Устройство поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки Ro-Charge, обеспечивающую заряд на 80% за один час.
Продажи небольшой партии FlexPai начнутся завтра в Китае. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 флэш-памяти обойдётся в 1290 долларов, 8 ГБ ОЗУ и 256 флэш-памяти - 1434 доллара, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на накопителе - 1864 доллара.
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