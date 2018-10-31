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Очередной долгоиграющий смартфон Ulefone Power 5S оснащен аккумулятором емкостью 13 000 мА•ч
14:17 30.10.2018 |
Смартфон без проблем продержится при нормальном режиме использования несколько дней. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 25 Вт, а также беспроводная 10-ваттная зарядка.
Шестидюймовый экран разрешением FullHD+ покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Аппаратную основу составили однокристальная система MTK6763, 4 ГБ Оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
Обе камеры являются сдвоенными, главные датчики изображения имеют разрешение 21 и 13 Мп, дополнительные в обоих случаях являются 5-мегапиксельными.
Смартфон оснащен дактилоскопическим датчиком и функцией распознавания пользователей по лицам. Из коробки он работает под управлением Android 8.1 Oreo.
Цена на стадии предзаказа составляет 200 долларов.
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