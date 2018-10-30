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Представлен флагманский смартфон OnePlus 6T: улучшенная камера, более емкий аккумулятор и цена 549 долларов
10:12 30.10.2018 |
Флагманский смартфон OnePlus 6T, наконец, был официально представлен.
Смартфон лишился разъема 3,5 мм, но OnePlus выпустила наушники Bullets с разъемом USB-C за 20 долларов, а также положила переходник с соответствующими разъемами в коробку со смартфоном.
Экран OnePlus 6T имеет диагональ 6,41 дюйма разрешением 2280 x 1080 пикселей, а также маленький каплевидный вырез, под его поверхность встроен дактилоскопический датчик, который срабатывает в нижней половине дисплея. Причем в смартфоне установлен очень быстрый сканер, который срабатывает за 0,34 с.
Аккумулятор имеет емкость 3700 мА•ч, это на 12% больше, чем было у OnePlus 6. 20-ваттная зарядка Dash Charge позволяет заряжать смартфон на целый день работы всего за 30 минут.
OnePlus 6 рядом с OnePlus 6T
В плане аппаратной начинки камеры точно такие же, как у OnePlus 6. Датчики изображения 16 и 20 Мп в основной камере с диафрагмой F/1,7, а также фронтальная 20-мегапиксельная камера с диафрагмой F/2,0. Но программное обеспечение в камере новое, оно позволяет делать более качественные снимки с включенным HDR и в новом режиме Nightscape. Также появились режимы студийного освещения, как у iPhone XS.
Есть возможность записывать 4K-видео при 60 к/с, а также запись роликов в разрешении 720p с частотой 480 к/с.
В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 845, оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ, флэш-памяти предусмотрено 128 или 256 ГБ. Из коробки смартфон получил OxygenOS на базе Android 9.0 Pie.
Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 549 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти предлагается за 579 долларов, а версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 629 долларов.
Оператор T-Mobile делает скидку в 300 долларов при обмене на устройства из списка на фотографии.
В США смартфон появится уже 1 ноября, в Европе начало продаж запланировано на 6 ноября.
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