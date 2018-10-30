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Самое большое количество разработчиков блокчейн в США
08:38 30.10.2018 |
В отчете Dappros говорится, что в США насчитывается наибольшее число блокчейн-разработчиков, в мире их 27 875. На втором месте находится Индия с 12 709 программистами.
В исследовании рассматривались четыре протокола: Ethereum, Solidit, Blockchain и Hyperledger, что говорит о том, что, несмотря на неопределённость в регулировании, в США их довольно много.
Также в список вошли Великобритания, Канада и Франция, занявшие третье, четвёртое и пятое место соответственно. Примечательно, что Китай не попал в первую десятку.
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