Самое большое количество разработчиков блокчейн в США

В отчете Dappros говорится, что в США насчитывается наибольшее число блокчейн-разработчиков, в мире их 27 875. На втором месте находится Индия с 12 709 программистами.

В исследовании рассматривались четыре протокола: Ethereum, Solidit, Blockchain и Hyperledger, что говорит о том, что, несмотря на неопределённость в регулировании, в США их довольно много.

Также в список вошли Великобритания, Канада и Франция, занявшие третье, четвёртое и пятое место соответственно. Примечательно, что Китай не попал в первую десятку.