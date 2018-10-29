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Специалистами Panasonic создан первый в мире органический датчик изображения 8K и видеокамера на его основе
12:01 29.10.2018 |
Компания Panasonic сообщила о разработке первого в мире органического датчика изображения разрешением 8K. По словам производителя, многослойная структура этого датчика с использованием органической тонкой пленки для части фотоэлектрического преобразования позволяет одновременно выполнять эффективное фотоэлектрическое преобразование и накопление заряда. Датчик характеризуется широким динамическим диапазоном. Функция глобального затвора позволяет устранить искажения, связанные с движением объектов в кадре, а функция электронного нейтрального фильтра - менять светочувствительность в соответствии с условиями съемки.
Новый датчик послужил основой компактной и легкой многоцелевой камеры AK-SHB 810, пригодной как для записи, так и для вещания. Видеосигнал 8K, 4K или меньшего разрешения можно вывести с камеры и из блока обработки изображений AK-SHU 810, подключенного к камере оптоволоконным кабелем. Камера рассчитана на объективы с креплением PL.
Образцы будут представлены на выставке оборудования Inter BEE 2018, которая пройдет в Японии с 14 по 16 ноября. Поставки серийных камер AK-SHB 810 и блоков обработки AK-SHU 810 должны начаться осенью будущего года.
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