Infineon берёт на вооружение технологию блокчейн: раздели свою машину с ближним

Технология блокчейн как гарантия от подделок хеш-блоков начинает проникать в автомобили. Ранее, например, концепцию автомобилей с поддержкой блокчейн представила Porsche. Помогать немецкому производителю машин с интеграцией блокчейн в автомобили взялась молодая немецкая компания XAIN со штаб-квартирой в Берлине. Как стало известно на днях, компания XAIN также начала тесно сотрудничать с другой немецкой компанией - Infineon Technologies AG.

В пятницу Infineon провела в Мюнхене первый форум Automotive Cybersecurity Forum, где представители автопрома и заинтересованные лица обсуждали проблемы защиты данных применительно к автотранспорту. Подключённые к Интернету автомобили, автомобили с автопилотами и с цифровыми помощниками водителей генерируют и обмениваются друг с другом и с удалёнными сервисами массой критически важных данных, что требует повышенной защиты подобной информации. Компания Infineon как специалист по аппаратным решениям для защиты данных находится глубоко в этой теме, и поэтому её площадка в виде специализированного форума не осталась без внимания отрасли.

Для интеграции блокчейн в электронику машин Infineon предлагает фирменный модуль HSM (embedded hardware security module) с контроллером и защищённой областью памяти для хранения ключей. Единственная проблема - вычисление хеш-блоков требует значительной вычислительной мощности платформы, на что контроллер в принципе не способен. Именно для этого Infineon берёт в помощь компанию XAIN. Последняя обещает создать программное решение для запуска блокчейн-процессов на контроллерах Infineon.

На форуме партнёры продемонстрировали работу блокчейн на примере открытия машины с помощью приложения на смартфоне без использования ключей. Технология, что важно, не требует обязательного подключения к удалённому сервису и может работать вообще без сети. Блокчейн поможет передать разрешение на пользование машиной кому угодно, и это будет безопасно. Право на это практически невозможно подделать, а с помощью приложения на смартфоне процесс станет проще простого.

Также Infineon предлагает использовать для поддержки блокчейн в автомобилях второе поколение фирменных микроконтроллеров AURIX и чуть более сложные, но с повышенной защитой от взлома, модули OPTIGA TPM 2.0. Все они имеют защищённую область памяти и встроенный сетевой экран с возможностью шифрования данных. Теперь всё дело за специалистами XAIN. Без них блокчейн на контроллерах работать не будет.

