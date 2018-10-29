Финансовые новости
- |
- 29.10.18
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Infineon берёт на вооружение технологию блокчейн: раздели свою машину с ближним
10:50 29.10.2018 |
Технология блокчейн как гарантия от подделок хеш-блоков начинает проникать в автомобили. Ранее, например, концепцию автомобилей с поддержкой блокчейн представила Porsche. Помогать немецкому производителю машин с интеграцией блокчейн в автомобили взялась молодая немецкая компания XAIN со штаб-квартирой в Берлине. Как стало известно на днях, компания XAIN также начала тесно сотрудничать с другой немецкой компанией - Infineon Technologies AG.
В пятницу Infineon провела в Мюнхене первый форум Automotive Cybersecurity Forum, где представители автопрома и заинтересованные лица обсуждали проблемы защиты данных применительно к автотранспорту. Подключённые к Интернету автомобили, автомобили с автопилотами и с цифровыми помощниками водителей генерируют и обмениваются друг с другом и с удалёнными сервисами массой критически важных данных, что требует повышенной защиты подобной информации. Компания Infineon как специалист по аппаратным решениям для защиты данных находится глубоко в этой теме, и поэтому её площадка в виде специализированного форума не осталась без внимания отрасли.
Для интеграции блокчейн в электронику машин Infineon предлагает фирменный модуль HSM (embedded hardware security module) с контроллером и защищённой областью памяти для хранения ключей. Единственная проблема - вычисление хеш-блоков требует значительной вычислительной мощности платформы, на что контроллер в принципе не способен. Именно для этого Infineon берёт в помощь компанию XAIN. Последняя обещает создать программное решение для запуска блокчейн-процессов на контроллерах Infineon.
На форуме партнёры продемонстрировали работу блокчейн на примере открытия машины с помощью приложения на смартфоне без использования ключей. Технология, что важно, не требует обязательного подключения к удалённому сервису и может работать вообще без сети. Блокчейн поможет передать разрешение на пользование машиной кому угодно, и это будет безопасно. Право на это практически невозможно подделать, а с помощью приложения на смартфоне процесс станет проще простого.
Также Infineon предлагает использовать для поддержки блокчейн в автомобилях второе поколение фирменных микроконтроллеров AURIX и чуть более сложные, но с повышенной защитой от взлома, модули OPTIGA TPM 2.0. Все они имеют защищённую область памяти и встроенный сетевой экран с возможностью шифрования данных. Теперь всё дело за специалистами XAIN. Без них блокчейн на контроллерах работать не будет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послание от Путина. Что Лукашенко передал Порошенко
|После нескольких дней роста курс доллара на межбанке резко провалился 26 октября
|Андрей Коболев: Наш приоритет — изменение схемы торговли газом, устранение посредников
|Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft разрабатывает универсальный модульный геймпад, который подойдёт для смартфонов, планшетов и домашних консолей
|Специалистами Panasonic создан первый в мире органический датчик изображения 8K и видеокамера на его основе
|Infineon берёт на вооружение технологию блокчейн: раздели свою машину с ближним
|ФБР начало расследование против Tesla из-за Model 3
|IBM покупает Red Hat за 34 млрд долларов
|Samsung завершает разработку первого складного смартфона с уникальным интерфейсом
Это интересно
|Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь
|Google упростил удаление истории поиска
|На аукционе Christie's за $432 тыс. продана картина, созданная искусственным интеллектом
|Дебют Meizu Note 8: экран FHD+, три камеры и чип Snapdragon 632
|Google заставит производителей Android-гаджетов выпускать обновления безопасности
|Apple закрыла полиции доступ к iPhone
|Xiaomi представила слайдер Mi Mix 3 без экранного выреза