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IBM покупает Red Hat за 34 млрд долларов
08:07 29.10.2018 |
2016 и 2017 года отличились тем, что за это время было заключено огромное количество крупнейших сделок на рынке IT. А вот в 2018 году крупных сделок почти не было.
Поэтому покупка компанией IBM компании Red Hat за 34 млрд долларов - событие вдвойне интересное.
В пресс-релизах, посвящённых слиянию, важной информации достаточно мало. В основном там привычная «вода», касающаяся того, как обе компании рады сделке. Но стоит отметить, что после завершения сделки Red Hat будет отдельным подразделением IBM, сохранив как структуру, так и руководство..
Также можно выделить, что, согласно заявлению IBM, сделка приведёт к тому, что компании станут ведущими мировыми облачными провайдерами.
Возвращаясь к цене сделки, IBM заплатит по 190 долларов за каждую акцию Red Hat, что на 63% больше стоимости ценных бумаг последней на момент закрытия биржи в пятницу. Сделка должна быть завершена во второй половине следующего года.
Red Hat специализируется на Linux-дистрибутивах с открытым программным кодом, которые были разработаны как альтернатива проприетарному программному обеспечению от Microsoft Corp. Совершая сделку, IBM надеется догнать Amazon, Alphabet и Microsoft в быстро растущем облачном бизнесе.
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