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Samsung завершает разработку первого складного смартфона с уникальным интерфейсом
23:21 26.10.2018 |
Издание Bloomberg рассказало новые подробности о складном смартфоне Samsung с гибким экраном. Разработка уже находится на финальной стадии.
Разработчики выбирают между двумя прототипами. Один складывается в горизонтальной плоскости и больше похож на обычные смартфоны-раскладушки. Второй - вертикальной и походит на складной планшет.
Дизайнеры склоняются к «портретному» прототипу, поскольку им удобнее управлять одной рукой. Под складной экран не удалось встроить дактилоскопический датчик из-за технических сложностей.
В сложенном состоянии пользователю доступен участок экрана диагональю 4 дюйма, с него пользователь сможет, не открывая смартфона, работать с оповещениями, почтой, сообщениями и тому подобным. Ранее в сети появлялась информация, что в разложенном виде диагональ составит 7 дюймов.
Открываться смартфон будет с щелчком, как популярный когда-то Motorola Razr, но более гладко. Вместо стекла экраны покрыты плёнкой, наподобие той, что используется в фотографиях. Некоторые сотрудники Samsung переживают, что такие экраны не такие глянцевые, как привыкли пользователи, и это может им не понравиться.
Прототип весит 200 граммов из-за большого экрана. Но даже ради такого веса производителю пришлось пойти на компромис и использовать аккумулятор меньшей ёмкости. Механизм сможет выдержать более 200 тысяч циклов открытия-закрытия.
Интерфейс для смартфона разрабатывается совместно Samsung и Google на основе специальной версии Android. Финальный интерфейс зависит от того, какую из версий дизайна смартфона выберут в Samsung.
Первый показ смартфона Samsung планирует провести в 7 или 8 ноября на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference. Переход смартфона на коммерческие рельсы не стоит ожидать ранее второго квартала 2019 года.
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