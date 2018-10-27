Финансовые новости
- |
- 27.10.18
- |
- 02:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Uber перестал быть самым дорогим стартапом — Bloomberg
22:50 26.10.2018 |
Китайская компания Bytedance обогнала Uber и стала самым дорогим частным стартапом в мире.
Об этом сообщает Bloomberg.
Источники, близкие к сделке, сообщили изданию, что компания закрыла раунд на 3 млрд долларов при оценке 75 млрд долларов.
Его возглавила японская SoftBank Group, также в нем приняли участие инфестфирмы KKR&Co и General Atlantic.
Отмечается, что инвестиции должны помочь Bytedance активно развиваться за пределами Китая.
По оценке Bytedance обошла американскую Uber Technologies, которую, по данным CB Insights, инвесторы оценивают в 72 млрд долларов.
Это первые инвестиции для Bytedance с момента основания в 2012 году. Все шесть лет основатель компании Чжан Иминг развивал бизнес на собственные средства.
Компании принадлежат агрегатор новостей Toutiao и приложение-караоке TikTok, запущенное в начале августа вместо аналогичного сервиса Musical.ly.
По данным Bloomberg, в 2017 году выручка Bytedance составила 2,5 млрд долларов, на 2018 год запланирована выручка в размере 7,2 млрд долларов, но прибыли бизнес пока не приносит.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Андрей Коболев: Наш приоритет — изменение схемы торговли газом, устранение посредников
|Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн
|Азовская резолюция Европарламента. Появится ли в Украине морская миссия ОБСЄ
|Дело о штрафе в $6,6 млрд. Зачем «Газпром» тащит Украину в комиссию ООН
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Samsung завершает разработку первого складного смартфона с уникальным интерфейсом
|Uber перестал быть самым дорогим стартапом — Bloomberg
|Азия обогнала США по количеству миллиардеров
|Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь
|Google упростил удаление истории поиска
|На аукционе Christie's за $432 тыс. продана картина, созданная искусственным интеллектом
Это интересно
|Apple закрыла полиции доступ к iPhone
|Xiaomi представила слайдер Mi Mix 3 без экранного выреза
|Qualcomm научит смартфоны заряжаться намного быстрее
|В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности
|Производитель часов Orient хочет запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch
|Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей