Google упростил удаление истории поиска

Google дала пользователям возможность просматривать и удалять историю поиска прямо из поисковой системы.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

Теперь пользователям не нужно будет посещать центр управления данными "Аккаунт Google", чтобы удалить эти сведения и изменить другие настройки конфиденциальности.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно перейти в меню Google и выбрать пункт "Ваши данные в Поиске". Здесь будет доступна информация о последних поисковых запросах и посещённых сайтах, а также о том, как Google использует эти данные, и кнопки для их удаления.

До конца года это нововведение также будет добавлено в Карты и другие продукты Google.