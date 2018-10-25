Дебют Meizu Note 8: экран FHD+, три камеры и чип Snapdragon 632

Компания Meizu, как и предполагалось, анонсировала смартфон среднего уровня Note 8, выполненный на программной платформе Android 8 Oreo с фирменной надстройкой Flyme.

Новинка получила экран размером 6 дюймов по диагонали без выреза в верхней части. Установлена панель формата FHD+ с разрешением 2160 × 1080 точек и соотношением сторон 18:9. Контрастность заявлена на уровне 1500:1, яркость - 450 кд/м2.





Над экраном располагается 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Основная камера выполнена в виде сдвоенного модуля с датчиками на 12 млн и 5 млн пикселей. Сзади также установлен сканер отпечатков пальцев.

Вычислительная нагрузка возложена на процессор Snapdragon 632: чип содержит восемь ядер Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя - 64 Гбайт.

В арсенале новинки - адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт Micro-USB и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Габариты составляют 153,6 × 75,5 × 7,9 мм, вес - 168 граммов. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3600 мА·ч.

Новинка будет предлагаться в различных вариантах цветового исполнения по цене около 200 долларов США.