Финансовые новости
- |
- 25.10.18
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Qualcomm научит смартфоны заряжаться намного быстрее
13:14 25.10.2018 |
Компания Qualcomm продолжает работать над технологией быстрой зарядки для смартфонов. На саммите Qualcomm 4G/5G в Гонконге компания представила первый взгляд на следующее поколение технологии QuickCharge.
С 2019 года технология Qualcomm позволит смартфонам заряжаться проводным и беспроводным способом с более высокой мощностью. Текущее поколение, QuickCharge 4, предусматривает мощность в 18 Вт, с новой технологией мощность возрастёт до 32 Вт. Мощность беспроводной зарядки вырастет с 12 до 15 Вт.
Проще говоря, однокристальные системы Snapdragon 855 или Snapdragon 865 будут поддерживать 32-ваттную зарядку.
Представленная в 2017 году QuickCharge 4+ поддерживает технологию Dual Charge, разделяя ток на два потока, сокращая время зарядки и снижая нагрев. Новая технология Qualcomm переходит на Triple Charge, название позволяет предположить использование сразу трёх потоков. Точных цифр для скорости зарядки Qualcomm пока не приводит.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп предложил Путину бороться с Китаем
|Единственная причина подорожания доллара на межбанке - начавшиеся выплаты Госказначейства по НДС
|Газовое качание регионов: Тимошенко проверит ресурс «тарифными майданами»
|Обобрать «Ощадбанк» на $20 млн: Кто такой нардеп Березкин, за которого взялось НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Qualcomm научит смартфоны заряжаться намного быстрее
|В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности
|Производитель часов Orient хочет запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch
|Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
|Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал
Это интересно
|В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов
|Графен сделает автомобили Ford тише и легче
|Uber полностью электрифицирует свой парк автомобилей в Лондоне к 2025 году
|Rolls-Royce выпустил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»
|Sony разработала технологию для хранения биткоинов на карточках
|Как женщине продемонстрировать силу на работе
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном