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Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype
11:57 25.10.2018 |
Компания Facebook полностью переработала дизайн своего приложения Messenger. ПО стало более лаконичным, хотя многие отмечают большое сходство с актуальной версией Skype.
Новую версию назвали Messenger 4. При разработке нового дизайна Facebook руководствовалась опросами, согласно которым более чем 70% пользователей важна простота приложения.
В мессенджере лишь три вкладки: Chats, People и Discover. Появилась возможность выбрать цветовую гамму для сообщений в чатах. Также в приложении вскоре появится тёмная тема, но когда точно, не сказали.
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