Финансовые новости
- |
- 25.10.18
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
11:33 25.10.2018 |
Google сообщила о прекращении деятельности мошеннической рекламной группировки, заработавшей миллионы на ботах, обученных подражать поведению живых интернет-пользователей. Соответствующие приложения были удалены, а web-сайты внесены в черный список.
Речь идет о компании We Purchase Apps, покупающей различные приложения (преимущественно за биткойны) и передающей право собственности на них подставным компаниям на Кипре, Мальте, Виргинских островах, а также в Хорватии и Болгарии. В общей сложности в мошеннической схеме использовалось 125 Android-приложений и web-сайтов.
Для создания поддельного, но убедительного трафика мошенники покупали легитимные Android-приложения с хорошей репутацией и изучали поведение их пользователей. Затем они создавали ботов, имитировавших поведение людей, и с их помощью обеспечивали трафик, идущий к мошенническому приложению. Во избежание обнаружения рекламного мошенничества преступники также генерировали смешанный трафик за счет ботов и частично за счет живых пользователей.
Поддельный трафик генерировался с помощью ботнета TechSnab. Одноименное вредоносное ПО как правило устанавливалось на компьютеры пользователей в виде расширения для браузера вместе с бесплатными сторонними приложениями. После заражения пользователям отображались различные всплывающие окна с пометкой TechSnab.
Свою роль в раскрытии мошеннической схемы сыграла компания Pixalate. В июне нынешнего года эксперты компании обнаружили операцию по «отмыванию мобильных приложений», в ходе которой злоумышленники осуществляли спуфинг уникальных идентификаторов легитимных приложений. Рекламодатели оплачивали рекламу для одного приложения, но она также отображалась в других приложениях, трафик которых генерировали боты.
Одним из таких приложений было MegaCast, удаленное из Google Play Store после сообщения Pixalate. По словам исследователей, для привлечения рекламодателей MegaCast отображало идентификаторы 60 других приложений. Приложение приносило мошенникам порядка $75 млн в год за счет крупных рекламодателей, таких как Disney, L'Oréal, Facebook, Volvo и Lyft.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп предложил Путину бороться с Китаем
|Единственная причина подорожания доллара на межбанке - начавшиеся выплаты Госказначейства по НДС
|Газовое качание регионов: Тимошенко проверит ресурс «тарифными майданами»
|Обобрать «Ощадбанк» на $20 млн: Кто такой нардеп Березкин, за которого взялось НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Qualcomm научит смартфоны заряжаться намного быстрее
|В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности
|Производитель часов Orient хочет запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch
|Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
|Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал
Это интересно
|В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов
|Графен сделает автомобили Ford тише и легче
|Uber полностью электрифицирует свой парк автомобилей в Лондоне к 2025 году
|Rolls-Royce выпустил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»
|Sony разработала технологию для хранения биткоинов на карточках
|Как женщине продемонстрировать силу на работе
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном