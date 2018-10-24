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Sony разработала технологию для хранения биткоинов на карточках
09:36 24.10.2018 |
Помимо прочего, компания Sony давно занимается вопросами безопасности для финансовых транзакций, включая разработку различных технологий для защищённого считывания и хранения ключей и других чувствительных данных. В арсенале компании много разработок, связанных с платформами для идентификации. Свой немалый опыт в этой сфере компания направила на поиск решения для защиты владельцев криптовалютных накоплений. Распространённые online-кошельки с биткоинами, эфиром и другими цифровыми валютами, уверены в Sony, оставляют простор для мошенничества и похищения честно намайненного. Для защиты накоплений пора переходить на аппаратные кошельки и, в частности, на карты с чипами.
Подразделение Sony Computer Science Laboratories (Sony CSL) не раскрывает деталей функционирования предложенной платформы (hardware wallet technology) для криптовалют. Но главным отличием от интернет-кошельков и удалённых сервисов по хранению криптовалют станет то, что приватные ключи больше не будут располагаться ни в локальном устройстве (на смартфоне, на ПК или планшете), ни на удалённом сервисе. Приватные ключи для доступа к кошельку должны быть записаны в защищённый чип на карте с использование алгоритмов шифрования карты.
Перенос публичных ключей для доступа к криптовалютному кошельку на карту повышает защиту средств, поскольку устраняет утечку ключей. Также данное решение в виде бесконтактной карты может облегчить использование криптовалюты для расчётов в публичных местах в терминалах.
При этом не стоит обольщаться, что Sony решила помочь «шахтёрам». Японская компания намерена использовать аппаратные кошельки как элемент продвижения блокчейн-технологий. Для безопасного обмена данными с использованием электронных бесконтактных карт и технологии блокчейн будет востребована любая чувствительная информация, например, набор полных данных о владельце. Допустить утечку таких данных может оказаться куда опаснее, чем потерять доступ к кошельку с парой цифровых монет.
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