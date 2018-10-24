Xiaomi Black Shark Helo: AMOLED-дисплей и 10 Гбайт ОЗУ

Обычно срок коммерческой жизни флагманского смартфона составляет год, по истечении которого производитель обновляет модель. Однако Xiaomi решила, что игровые аппараты устаревают быстрее, поэтому замена Black Shark, дебютировавшего в апреле текущего года, подоспела уже через шесть месяцев. Второе поколение устройства получило название Xiaomi Black Shark Helo.





Первый в мире смартфон с 10 Гбайт ОЗУ

Ожидалось, что первым смартфоном, оборудованным 10 Гбайт оперативной памяти, станет Mi Mix 3, анонс которого запланирован на 25 октября, но Black Shark Helo опередил его на два дня. Правда, 10-гигабайтным модулем LPDDR4x оборудована только одна, самая старшая модификация стоимостью $605. Она же оснащается 256-Гбайт накопителем UFS 2.1 и поступит в продажу только 12 декабря.

Помимо неё существуют две версии попроще, заказать которые в Китае можно сразу после анонса: наиболее доступная оценена в $416 и подразумевает 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти. Доплатив чуть меньше сотни долларов, можно стать обладателем варианта с таким же объёмом накопителя, но 8 Гбайт «оперативки» ($504).





Вне зависимости от выбранной конфигурации аппаратной платформой смартфону служит мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с графическим адаптером Adreno 630. Для его охлаждения применяется жидкостная система отвода тепла, ставшая эффективнее по сравнению с решением в первом поколении геймерского смартфона Xiaomi. Как утверждает производитель, при пиковых нагрузках она снижает нагрев чипсета на 12 °С, тогда как у предшественника этот показатель составляет 8 °С.

Кроме того, на левом торце имеется специальная кнопка, минимизирующая фоновую активность других приложений, чтобы максимум аппаратных ресурсов оставался в распоряжении игры. Наряду с двухсторонним присоединяемым геймпадом этот режим призван улучшить геймерские возможности гаджета.

Прежний дизайн, новый дисплей

Общая дизайнерская концепция модели осталась прежней, но рамки вокруг дисплея уменьшились, исчезла располагавшаяся под ним физическая овальная клавиша. Иное оформление тыльной панели позволило сделать корпус тоньше, так что его габариты теперь составляют 160 × 75,25 × 8,7 мм при весе 190 граммов. Большая площадь задней стенки выполнена из стекла, хотя с боков, сверху и снизу на неё заходит изогнутая алюминиевая рамка.

Ввиду отсутствия фронтальной кнопки «Домой» сканер отпечатков пальцев переместился назад и расположен ниже двойной тыльной камеры. Там же находится логотип в виде стилизованной буквы «S», оснащённый управляемой искусственным интеллектом RGB-подсветкой. Она меняется в зависимости от происходящих в игре событий и работает синхронно с двумя LED-полосками на боках корпуса.

Диагональ дисплея выросла незначительно - с 5,99 до 6,01 дюйма, разрешение и вовсе осталось неизменным - 2160 × 1080 пикселей. Но экран здесь применён другого типа: IPS-матрицу сменила AMOLED-панель. Звуковая подсистема включает аудиочип класса Hi-Fi и стереодинамики на лицевой панели.

Прочие характеристики без существенных изменений

Остальные спецификации Xiaomi Black Shark Helo унаследовал от предшественника. Это касается даже камер: тыльная состоит из 12- и 20-Мп модулей, первый из которых характеризуется 1,25-мкм пикселями и автофокусом Dual Pixel PDAF, а второй содержит 1-мкм пиксели и отвечает за двукратный отпический зум. Объективы в обоих случаях имеют диафрагму f/1,8, для ночной съёмки предусмотрена двухтоновая светодиодная вспышка.

Фронтальный фотомодуль построен на базе 20-Мп сенсора и оборудован оптикой f/2,0. В числе функций камер ожидаемо присутствуют портретный режим и «бьютификатор» для селфи.

Источником питания Xiaomi Black Shark Helo служит аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, коммуникационные возможности обеспечивают встроенные адаптеры 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также порт USB Type-C. Аудиоразъём 3,5 мм отсутствует, но в комплект поставки входит переходник.