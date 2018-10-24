Китай к 2030 году построит мощнейший в мире коллайдер

К 2030 г. КНР намерена построить самый мощный в мире коллайдер. Как сообщает Центральное телевидение Китая, общая стоимость проекта оценивается в 35 млрд юаней, или примерно в $5 млрд.

"Длина замкнутого контура электрон-позитронного коллайдера составит 100 км с суммарной энергией до 240 гигаэлектронвольт в системе центра масс налетающих частиц. И тот и другой показатель установят мировые рекорды", - сообщил директор Института физики высоких энергий при Академии наук Китая Ван Ифан, отметив, что место для строительства еще не выбрано.

Ван Ифан добавил, что концептуальная конструкция кольцевого коллайдера прошла международные проверки в сентябре. По словам ученого, технические характеристики установки и, в частности, то, что мощность светимости ускорителя составит миллион электронвольт, создаст наиболее передовые условия для исследований в области новых материалов и ядерной физики.

Проект международный. В его разработке участвовали ученые из США, Европы и Японии. Они также будут задействованы при строительстве и исследованиях. По словам Ван Ифана, к 2040 г. электрон-позитронный ускоритель будет модернизирован до протон-протонного коллайдера. К этому времени его суммарная энергия в системе центра масс налетающих частиц достигнет 100 тераэлектронвольт, что в семь раз больше аналогичного показателя Большого адронного коллайдера (БАК) в Швейцарии.